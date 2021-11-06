عددٌ من نشطاء مجموعة "أوشن ريبيليون" نظموا وقفة احتجاجية ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمّرة، يوم الخميس، بالقرب من مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا.

وعلى ضفة نهر كلايد وقف النشطاء مرتدين بدلات رسمية ووضع كل واحد منهم على رأسه قناعاً يحاكي رأس سمكة كبيرة، وحملوا حقائب تحوي رسائل عن "الإبادة البيئة" و"الحرب على الأسماك"، وهو ما تبيّنه الكلمات المكتوبة بالإنكليزية على كل حقيبة.

وقالت الناشطة والبحّارة الأولمبية البريطانية، لورا بالدوين: "ما نريده هو حظر الصيد بشباك الجرّ، ووقف الصيد الصناعي".