عددٌ من نشطاء مجموعة "أوشن ريبيليون" نظموا وقفة احتجاجية ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمّرة، يوم الخميس، بالقرب من مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا.
وعلى ضفة نهر كلايد وقف النشطاء مرتدين بدلات رسمية ووضع كل واحد منهم على رأسه قناعاً يحاكي رأس سمكة كبيرة، وحملوا حقائب تحوي رسائل عن "الإبادة البيئة" و"الحرب على الأسماك"، وهو ما تبيّنه الكلمات المكتوبة بالإنكليزية على كل حقيبة.
وقالت الناشطة والبحّارة الأولمبية البريطانية، لورا بالدوين: "ما نريده هو حظر الصيد بشباك الجرّ، ووقف الصيد الصناعي".
No Comment المزيد من
شاهد: اعتصام تضامني مع طبيب فرنسي قبيل خضوعه لجلسة تأديبية بسبب "كوفيد-19"
شاهد: الإيرانيون يحيون الذكرى الـ42 لاقتحام السفارة الأمريكية بطهران
شاهد: شموع وصلوات خلال الاحتفال بعيد ديوالي في إندونيسيا وسنغافورة
شاهد: الجيش الإسرائيلي يدمّر منزلاً جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
شاهد: أهالي ضحايا مرفأ انفجار بيروت يحيون ذكرى مرور 15 شهراً على الكارثة
شاهد: ماكرون يودّع المستشارة الألمانية ميركل بعبارة "شكرا جزيلا لك عزيزتي أنغيلا"
شاهد: انتشال حطام طائرة شحن أمريكية من أعماق المحيط الهادي
شاهد: بالتزامن مع قمّة "كوب26".. مظاهرة في غلاسكو للتنديد بـ"الغسل الأخضر"
شاهد: مظاهرات في أوكرانيا للتنديد بإلزامية التطعيم ضد "كورونا"
شاهد: في "يوم الموتى".. مواكب في البرازيل لنساء خطف "كوفيد-19" أزواجهن
شاهد: رئيس أساقفة نيويورك يبارك الحيوانات التي ستكون جزءاً من مغارة الميلاد
شاهد: المكسيكيون يحافظون في "عيد الموتى" على تقاليد ورثوها منذ مئات السنين
شاهد: مسابقة لاختيار أفضل أزياء الكلاب في نيويورك
كلمات قاسية ومستقبل غامض في كوكب مهدد... هكذا كان افتتاح قمة كوب26 في غلاسكو
شاهد: احتفالات عيد تذكار الموتى في المكسيك