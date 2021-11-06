شاهد: إقبالٌ شديد في السويد على شراء الألبوم الجديد لفرقة "آبا"

زوّار متحف "آبا" في العاصمة ستوكهولم، يقبلون على شراء الألبوم الجديد للفرقة السويدية "فوياج" الذي يعدّ الإصدار الأول لها منذ ما يقرب من أربعين عاماً.
السيدة السويدية "إلغا" هي إحدى المعجبات بـ"آبا"، وأبرز روّاد المتحف، تقول عن الفرقة: "أعتقد أن موسيقاها هي الأفضل في السويد، وفي العالم أيضاً".
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