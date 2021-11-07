تمّت تسميتها "عجائب البحار" لكبر حجمها، وقد كانت تحت الإنشاء لمدة عامين في حوض بناء السفن بورشة صناعة السفن في منطقة لا لوار على المحيط الأطلسي.

غادرت أكبر سفينة سياحية في العالم ميناء سان نازير حيث من المقرر أن تصل إلى ميناء مرسيليا جنوب فرنسا في الأيام المقبلة، قبل أن تبحر إلى آسيا في عام 2022.