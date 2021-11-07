شاهد: معركة بروث الأبقار في قرية هندية خلال مهرجان جورهاببا

شارك حشد كبير بكثير من الفرح في معركة بروث البقر بإحدى قرى الهند، خلال مهرجان "جورهاببا" التقليدي الذي يقام بعد أيام قليلة من عيد ديوالي، أكبر عيد هندي.

واستعد السكان لهذه الطقوس السنوية بجمع "الذخيرة" من أصحاب الأبقار في غوماتابورا الواقعة على حدود ولايتي كارناتاكا وتاميل نادو.

وأحضر كل مشارك ما تيسر له من أدوات القتال الثمينة على مقطورات إلى المعبد حيث أجرى أحد الكهنة الهندوس مراسم مباركتها.

ومن ثم ألقي السماد على الأرض وغاص فيه الرجال والصبية من كل الأعمار يغرفون منه ذخيرتهم للمعركة.

ويؤمن كثر من الهندوس الذي يشكلون غالبية سكان الهند بأن لفضلات البقرة، وهي حيوان مقدس بالنسبة لهم لا يأكلون لحمه، خصائص علاجية.