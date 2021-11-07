شاهد: تظاهرات في غلاسكو للمطالبة باتخاذ خطوات لمواجهة التغير المناخي

تحدّى عشرات آلاف المتظاهرين من أجل المناخ الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في غلاسكو، المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ ومركز التعبئة العالمية، لمطالبة القادة السياسيين باتخاذ خطوات في مواجهة التغيّر المناخي الذي يهدّد البشرية.