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تكدس القمامة في صحراء تشيلي

تشهد صحراء أتاكاما في تشيلي تكدساً كبيراً لنفايات ومخلفات الملابس التي تُعرف باسم "الموضة السريعة" أو الملابس الجاهزة التي يتم استيرادها بكميات كبيرة من دول مثل الصين وبنغلادش ولا يمكن بيعها جميعا.

ويتم التخلص من حوالي 39 ألف طن سنويا من مخلفات ما لا يمكن بيعه من تلك الملابس في الصحراء الأكثر جفافاً في العالم وهو ما يساهم في رفع معدلات التلوث بها.

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