شاهد: حشود ضخمة تشارك في وداع المغنية البرازيلية ماريليا ميندونسا

توافدت حشود ضخمة إلى مسقط رأس ماريليا ميندونسا غداة مقتل هذه المغنية التي تعتبر من الأكثر شعبية في البرازيل في حادث تحطم طائرة عن عمر 26 عاماً.

وقضت المغنية إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية مينا جيرايس الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي نجمة نوع موسيقي يُعرف باسم "سيرتانيجو" قريب من موسيقى الكانتري ومحبب جدا في البرازيل.

ونقل جثمان الراحلة السبت إلى مسقطها غويانيا، عاصمة ولاية غوياس (وسط البرازيل)، حيث توافد المعجبون بها بأعداد كبيرة للمشاركة في أمسية وداعية كبيرة لها في أحد ملاعب المدينة.

وتحظى ماريليا ميندونسا بشعبية كبيرة في البرازيل، ولها 39 مليون متابع على إنستغرام و22 مليون مشترك على قناتها في يوتيوب.