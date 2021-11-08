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إعادة السلاحف إلى الطبيعة

تم إطلاق 40 سلحفاة إلى ضفاف نهر تومايو في جنوب كولومبيا للاحتفال بتوقيع ميثاق مكافحة إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون الكولومبية.

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