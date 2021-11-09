عاجل
euronews_icons_loading
الفيضانات تعم إقليم تشيناي في الهند

لم تمنع المياه التي غمرت الطرقات في الهند جراء الفيضانات في إقليم تشيناي بجنوب البلاد السكان من الحركة وخاطر العشرات بحياتهم على الطرق المغمورة بعد هطول أمطار غزيرة. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في "حوادث متعلقة بالأمطار" في ولاية تاميل نادو الهندية، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

viber

وكانت معظم الطرق الرئيسية في تشيناي عاصمة الولاية مغمورة بالمياه واقتلعت الأشجار مما عطل حركة المرور. وتسببت الفيضانات في تشيناي في مقتل أكثر من 250 شخصًا خلال هطول الأمطار قياسية في عام 2015.

No Comment المزيد من