لم تمنع المياه التي غمرت الطرقات في الهند جراء الفيضانات في إقليم تشيناي بجنوب البلاد السكان من الحركة وخاطر العشرات بحياتهم على الطرق المغمورة بعد هطول أمطار غزيرة. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في "حوادث متعلقة بالأمطار" في ولاية تاميل نادو الهندية، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
وكانت معظم الطرق الرئيسية في تشيناي عاصمة الولاية مغمورة بالمياه واقتلعت الأشجار مما عطل حركة المرور. وتسببت الفيضانات في تشيناي في مقتل أكثر من 250 شخصًا خلال هطول الأمطار قياسية في عام 2015.
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