شاهد: "رقصات اسكتلندية تقليدية" على هامش قمة المناخ

قام عدد من النشطاء البيئيين المتابعين لفعاليات قمة "كوب26" في مدينة غلاسغو الاسكتلندية بتعلم وأداء بعض الرقصات المحلية خارج أسوار مقر انعقادها.
وقاد عازف غيتار يرتدي تنورة اسكتلندية تقليدية عملية تعليم النشطاء كيفية الرقص على الأنغام المحلية في أجواء موسيقية مرحة.
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