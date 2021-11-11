شاهد: باريس تعطي إشارة انطلاق موسم أعياد نهاية السنة من متجر لاسان ماريتان الشهير

دشن متجر لاسان ماريتان الباريسي موسم أعياد نهاية السنة بأول عروض خاص بعيد الميلاد منذ إعادة افتتاحه في يونيو-حزيران الماضي بعد إغلاق دام 16 عامًا. وقالت ناتالي مونتالدير، نائبة رئيس التسويق في متجر لاسان ماريتان La Samaritaine "لقد فوجئنا، بعدد الزوار ولم نكن نتوقع الكثير. اليوم وصلنا إلى حوالي 30 أو 35 ألف زائر في بعض الأيام. نحن سعداء للغاية. نحن نعلم أنه في عيد الميلاد، سنصل أيضًا إلى أرقام كهذه".
لا سان ماريتان هو متجر متعدد الأقسام يقع في باريس بين شارع ريفولي ونهر السين، مباشرة فوق الجسر الجديد في الدائرة الأولى في باريس. تأسس المتجر الشهير في عام 1870 من قبل إيرنست كونياك، وتم إغلاقه في عام 2005 لإعادة تطوير مبانيها ورفعها إلى معايير السلامة.
No Comment المزيد من
شاهد: الرغوة السامة لم تمنع احتفالات مهرجان "تشهات بوجا" في نيودلهي
شاهد: الشرطة الصربية تمنع نشطاء من التظاهر أمام جدارية لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة
شاهد: "رقصات اسكتلندية تقليدية" على هامش قمة المناخ
بالفيديو: طيور البجع البيضاء تتوقف لتناول الأسماك قبل استكمال هجرتها السنوية
شاهد: دراجون في مظاهرة حاشدة ضد إلزامية لقاحات كوفيد-19 في نيوزيلندا
شاهد | دمية "أمل الصغيرة" تفتح فعاليات "يوم الجندر" في مؤتمر غلاسكو للمناخ
شاهد | هبوط ناجح لكبسولة "سبيس إكس" القادمة من محطة الفضاء الدولية
شاهد: الفيضانات تغمر الطرقات بعد هطول أمطار غزيرة في إقليم تشيناي بجنوب الهند
شاهد: مهاجرون يحاولون اختراق السياج الحدودي بين بيلاروس وبولندا
فيديو: طالبان تنظم عرضا عسكريا تمهيدا لتشكيل "جيش الإمارة الإسلامي" الجديد
شاهد: إعادة سلاحف إلى بيئتها الطبيعية في كولومبيا
شاهد: صحراء تشيلي تتحول إلى مركز لنفايات "الموضة السريعة"
شاهد: تدريبات عسكرية إيرانية مكثفة قبل أسابيع من بدء المفاوضات النووية
شاهد: هطول مبكر للثلوج يكسو شوارع بكين باللون الأبيض
شاهد: جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 يستضيف مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم)