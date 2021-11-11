شاهد: باريس تعطي إشارة انطلاق موسم أعياد نهاية السنة من متجر لاسان ماريتان الشهير

دشن متجر لاسان ماريتان الباريسي موسم أعياد نهاية السنة بأول عروض خاص بعيد الميلاد منذ إعادة افتتاحه في يونيو-حزيران الماضي بعد إغلاق دام 16 عامًا. وقالت ناتالي مونتالدير، نائبة رئيس التسويق في متجر لاسان ماريتان La Samaritaine "لقد فوجئنا، بعدد الزوار ولم نكن نتوقع الكثير. اليوم وصلنا إلى حوالي 30 أو 35 ألف زائر في بعض الأيام. نحن سعداء للغاية. نحن نعلم أنه في عيد الميلاد، سنصل أيضًا إلى أرقام كهذه".

لا سان ماريتان هو متجر متعدد الأقسام يقع في باريس بين شارع ريفولي ونهر السين، مباشرة فوق الجسر الجديد في الدائرة الأولى في باريس. تأسس المتجر الشهير في عام 1870 من قبل إيرنست كونياك، وتم إغلاقه في عام 2005 لإعادة تطوير مبانيها ورفعها إلى معايير السلامة.