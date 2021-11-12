شاهد: مياه الأمطار تُحدث حفرة ابتلعت السيارات في صقلية الإيطالية

غمرت مياه الأمطار الغزيرة شوارع العديد من المدن في صقلية بإيطاليا وتسببت في تدمير بعض الطرقات وإحداث حفرة ابتلعت السيارات وهددت مجمعا سكنيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد انهيار جزء من الطريق بجوار المنازل في بلدة شاكا. وقد عمل رجال الإنقاذ طوال الليل في المنطقة الإيطالية، وقاموا بإجلاء السكان المحاصرين في منازلهم بسبب مياه الفيضانات في مازارا ديل فالو. وأكدت فرق الحماية المدنية أنها نفذت أكثر من 100 عملية بين مدينتي أغريجينتو وتراباني غربي الجزيرة.