شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات قاتلة جنوب الهند

لقي أربعة عشر شخصاً على الأقل حتفهم يوم أمس الخميس في ولاية تاميل نادو الهندية جراء الفيضانات العارمة التي تسببت بها الأمطار التي هطلت على جنوب البلاد.
السلطات في ولاية تميل نادو التي كانت أعلنت حالة التأهب القصوى استعداداً للفيضانات والسيول التي حدثت نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تسبب بها المنخفض الجوي الذي عبر فوق جنوب غرب خليج البنغال وشمال تاميل نادو مساء أمس.
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