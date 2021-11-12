شاهد: اليابانيون يحتفلون بمهرجان الأطفال رفقة كلابهم الألية "آيبو"

رافقت الكلاب الآلية "آيبو" في اليابان أصحابها إلى مقام "كاندا ميوجين" في طوكيو لقضاء عطلة أطفال شيسيجوسان. وأقيمت مراسم الاحتفال في المقام بهذه المناسبة، حيث يحتفل اليابانيون برفاهية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات.

إحدى الحاضرات قالت "جئت إلى هنا للصلاة من أجل بقاء "آيبو" بصحة جيدة، حتى لا يصيبه أي ضرر ولحمايته من الحوادث المنزلية".