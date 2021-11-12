شاهد: مغامر فرنسي يحطم الرقم القياسي العالمي للوقوف في أعلى منطاد هواء ساخن

حطم المغامر الفرنسي ريمي أوفرار البالغ من العمر 28 عاما الرقم القياسي العالمي لأعلى نقطة يبلغها واقفا في أعلى منطاد هواء ساخن، بعد أن وصل إلى علو 4016 مترا فوق غرب فرنسا.