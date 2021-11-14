تجمع حوالي مئة ناشط أمام بوابة براندنبورغ في برلين، بدعوة من حركة "العمل المناخي الملح" التي تطالب عدم إغلاق آخر ستة مفاعلات نووية ألمانية. ووفقا لهذه الحركة، تعتبر الطاقة النووية حلا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ويقول دانيال مارتشوكي، وهو متظاهر ألماني: " يجب أن نحقق حيادية ثاني أكسيد الكربون، ولكن لن تعمل الطاقات المتجددة وحدها، يمكن استبدالها (الطاقات الأحفورية) بطريقة رياضية بحتة، ولكنها مصادر طاقة متغيرة ومرافق التخزين اللازمة غير موجودة حاليا. والطاقة النووية مكمل مثالي وتظهر الدول الأخرى أن ذلك ممكن ".