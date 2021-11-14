تجمع حوالي مئة ناشط أمام بوابة براندنبورغ في برلين، بدعوة من حركة "العمل المناخي الملح" التي تطالب عدم إغلاق آخر ستة مفاعلات نووية ألمانية. ووفقا لهذه الحركة، تعتبر الطاقة النووية حلا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ويقول دانيال مارتشوكي، وهو متظاهر ألماني: " يجب أن نحقق حيادية ثاني أكسيد الكربون، ولكن لن تعمل الطاقات المتجددة وحدها، يمكن استبدالها (الطاقات الأحفورية) بطريقة رياضية بحتة، ولكنها مصادر طاقة متغيرة ومرافق التخزين اللازمة غير موجودة حاليا. والطاقة النووية مكمل مثالي وتظهر الدول الأخرى أن ذلك ممكن ".
No Comment المزيد من
شاهد: إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة سواحل كالابريا الإيطالية
شاهد: تواصل الاحتجاجات في الخرطوم والسلطات تطلق الرصاص الحي
فيديو: أكبر أوركسترا في العالم تعزف مقطوعة لتشايكوفسكي في كراكاس
شاهد: معرض احتجاجي لفنان في المنفى
شاهد: هاريس وكاستيكس يضعان إكليلين من الزهور عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات
شاهد: الآلاف يحتجون في ملبورن ضد مشروع قانون الإغلاق
شاهد: احتجاج المئات في مركز المؤتمرات مع اقتراب انتهاء "كوب 26"
شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات قاتلة جنوب الهند
شاهد: اليابانيون يحتفلون بمهرجان الأطفال رفقة كلابهم الألية "آيبو"
شاهد: عودة موسيقى الراب في ريو دي جانيرو لأول مرة منذ تفشي الوباء
شاهد: مغامر فرنسي يحطم الرقم القياسي العالمي للوقوف في أعلى منطاد هواء ساخن
شاهد: الألمان يشاركون في إطلاق موسم الكرنفال في كولونيا
شاهد: مياه الأمطار تُحدث حفرة ابتلعت السيارات في صقلية الإيطالية
شاهد: الرياضي البارالمبي الفرنسي المبتور الأطراف الأربعة يبدأ عبور بحيرة تيتيكاكا الأعلى في العالم
شاهد: "سانتا كلاوس القدس" يصل الجليل قبل عيد الميلاد من بحيرة طبريا