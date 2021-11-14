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شاهد: إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة سواحل كالابريا الإيطالية

أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من ثلاثمائة شخص بينهم أطفال، معظمهم من مصر، وسط عواصف شديدة عندما تعثر قارب الصيد الخاص بهم قبالة سواحل كالابريا الإيطالية ليلة السبت. وشهد ساحل كالابريا ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، لكن المنطقة لا تزال غير مجهزة مثل موانئ صقلية للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمهاجرين.وتواجد متطوعون من الصليب الأحمر المحلي في الموقع من أجل تقديم المساعدات.

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