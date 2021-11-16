شاهد: ازدهار خدمات كلاب الزلاجات على الشواطئ الرملية في جنوب إفريقيا

كل يوم سبت، يتابع السكان والسياح في جنوب إفريقيا على حد سواء مشهد فريق من الكلاب التي تجر الزلاجات على شاطئ البحر. الكلاب القوية البنية تنقل السياح على طول الرمال البيضاء لشاطئ موزينبرغ بالقرب من كيب تاون.

وتحاول بلدة موزينبرغ استغلال الرمال الذهبية لشواطئها وأكواخها الملونة ورياضة ركوب الأمواج التي تزدهر بها. تسير الكلاب على طول الشاطئ الأبيض بسرعة تصل إلى 25 كم في ساعة وهذا ما يجذب السياح.