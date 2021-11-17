شاهد: العائلة الملكية في إسبانيا تستقل حافلة النقل العام بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس شركة المواصلات

استقل ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيتسيا حافلة عامة في مدريد الإثنين، للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس شركة النقل العام في المدينة.

واستقل المللك وزوجته حافلة كهربائية بالكامل، برفقة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد، فيما تفاجأ الركاب بهم.

واعترف الملك أنها المرة الأولى التي يستقل فيها مواصلات عامة بينما تذكرت ليتيسيا استقلالها بشكل كبير، عندما كانت تدرس في مدريد.