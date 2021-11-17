فيديو: شاهقة مائية تضرب قبالة سواحل صقلية وسط هبوب العواصف

أظهر شريط مصور شاهقة مائية تضرب وسط هبوب العواصف، قرب مدينة ليكاتا، قبالة ساحل جزيرة صقلية الإيطالية. وهذه الظاهرة الطبيعية هي عبارة عن عمود مختلط للهواء والماء، يظهر عموديا كالدوامة فوق البحار، وهو يتكون عادة عند مرور الهواء البارد فوق المياه الدافئة.