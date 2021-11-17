للمرة الأولى، أنارت العاصمة البريطانية لندن يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أضواء عيد الميلاد في 20 شارعًا في الوقت عينه، بعد أن جرت العادة أن تتم إضاءة شوارع التسوق في تواريخ منفصلة قبل حلول هذه المناسبة.

ومن خلال هذا المشهد المفعم بأحدث الصيحات على صعيد الألوان والإضاءة الحديثة، تهدف الشركات المعنية إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على زيارة مناطق التسوق بالعاصمة البريطانية لتعويض النقص في عدد السياح الدوليين.