شاهد: تحديات غريبة لتحطيم الأرقام القياسية ودخول موسوعة غينيس

جرت محاولات تحطيم الأرقام القياسية للطامحين الجدد في تسجيل أسماءهم في سجل غينيس للأرقام القياسية، قبل اليوم العالمي 18 لهذه الموسوعة. ويقول آشلي واتسون حامل الرقم القياسي الجديد للمتوازيين الأفقيين: "إذا كنت تريد الفوز بلقب يسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فما عليك إلا أن تبحث عنه، انظر في أي مجال يمكنك أن تبدع، اعرف الرقام القياسي المسجل، ثم تدرب كما لو كنت تريد بلوغه، وسوف لن تندم على ذلك". وقد حطم لاعب الجمباز البريطاني الرقم القياسي الجديد باجتياز مسافة 6 أمتار عبر المتوازيين. ويعد واتسون أحد حاملي الأرقام القياسية العالمية الجديدة، الذي سيظهر اسمه في كتاب غينس في نسخته الجديدة.
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