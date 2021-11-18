شاهد: احتجاجات في البرازيل ضد بولسونارو خلال احتفالات "يوم الوعي الأسود"

خرج النقابيون والحركات الاجتماعية إلى الشارع في احتجاجات ضد حكومة الرئيس جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا، إحياء لذكرى وفاة أكثر من 610 آلاف شخص جراء فيروس كورونا خلال احتفالات يوم الوعي الأسود.