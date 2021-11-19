شاهد: أبطال خارقون يتسلقون جدران مستشفى لزيارة أطفال مرضى في بريشتينا

تفاجأ الأطفال الذين يتلقون علاجاً مضاداً للسرطان في مستشفى بمدينة بريشتينا، بزيارة غير متوقعة لشخصيات غير مألوفة. لم يتوقعوا رؤية سبايدرمان وباتمان من نوافذ غرفهم حيث يرقدون. حالياً، يتلقى نحو 12 طفلاً العلاج في قسم الأورام في بريشتينا.

وفقاً للمستشفى، يدخل سنوياً بين 40 إلى 50 طفلاً تقريباً، للعلاج من سرطان الدم. ولطالما عانى نظام الرعاية الصحية في كوسوفو، بما في ذلك الرعاية المتخصصة للأطفال، من نقص التمويل المزمن.