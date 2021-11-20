اندلع حريق في منطقة فقيرة من مدينة كراتشي جنوب باكستان، ما أدى إلى تدمير حوالي مائة كوخ، ولم يصب أحد من المتساكنين بأذى في هذا الحريق، الذي لم يعرف سببه، ولكن يرجح أنه اندلع بسبب إشعال أشخاص يعيشون في هذه الأكواخ النيران للتدفئة، في هذا الطقس البارد. وكان حريق مماثل دمر حوالي مائة كوخ العام الماضي في الحي نفسه، حيث يعتاش قاطنوه من الأعمال المتفرقة والتسول. ويعيش آلاف الأشخاص في مدينة كراتشي في مناطق مفتوحة على طول نهر لياري، يسكنون الأكواخ المغطاة بالصفيح، وأغلبها مكون من القصب والبلاستيك.
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