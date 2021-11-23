شاهد: شركة إيطالية تعيد تقديم "لعبة الحبار" للجماهير على طريقتها الخاصة

قامت شركة لتنظيم الفعاليات الترفيهية في روما، بإقامة "لعبة الحبار" (Squid Games)، بطريقة تحاكي فيها سلسلة نتفليكس الناجحة من البداية إلى النهاية.
يتم اصطحاب المشاركين في نقاط الالتقاء ونقلهم في شاحنات صغيرة إلى ملعب تُقام فيه الألعاب في الهواء الطلق، مثل اللعبة الأولى الشهيرة "الضوء الأحمر، الضوء الأخضر". ينقسم المشاركون إلى فرق ولا يعرفون بعضهم البعض ويجب أن ينجحوا في الذهاب إلى نهاية اللعبة محاولين خسارة أقل عدد ممكن من النقاط وإلا سيتم إطلاق النار عليهم ويفقدون نقاط الحياة.
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