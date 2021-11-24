شاهد: الشكوك في اللقاحات تطال حملة مكافحة شلل الأطفال في غامبيا

تواجه الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال في غامبيا شكوكًا بسبب "عدم الثقة" في لقاحات كوفيد-19، وفقًا لطبيب من ولاية غرب إفريقيا.

أطلقت الحكومة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس في عينات الصرف الصحي في أغسطس.

تنتقل فرق التطعيم والمحفزون الاجتماعيون من منزل إلى منزل، من أجل تحصين الأطفال من سن 0-59 شهرًا (أقل من 5 سنوات) بقطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV).