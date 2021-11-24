شاهد: سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل

دخل سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون في إضراب على مستوى البلاد الأربعاء للمطالبة بتحسين ظروف عملهم والاحتجاج على نشاط خدمات أوبر للنقل المماثلة لنشاطهم والتي تستخدم تطبيق مشاركة النقل.
في روما تجمع سائقو سيارات الأجرة في ساحة إيسيدرا وساروا في مظاهرة نحو ساحة فينسيا وهم يهتفون بشعارات ورفعوا لافتات مناهضة لشركة أوبر.
يحتج السائقون على قرارت الحكومة القاضية برفع القيود عن قطاع النقل في سيارات الأجرة وفتحه لمنافسة الشركات الأجنبية. ويعتبر سائقو الأجرة قرارات الحكومة مؤثرة بشكل سلبي على الشركات الصغيرة المستقلة وتفيد الشركات متعددة الجنسيات.
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