شاهد: معدّل التطعيم ضد "كوفيد-19" في النمسا يرتفع مع بدء الإغلاق التام

يشهد المركز الصحي الأكبر للتطعيم ضد"كوفيد-19" في النمسا إرتفاعاً كبيراً في أعداد الراغبين في تلقي اللقاح، وذلك إثر الإعلان عن الإغلاق التام في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين.

ووفقاً للمصادر الطبية، فقد ارتفع المعدّل اليومي لعدد الأشخاص الذين يقبلون على تلقي اللقاح في المركز من ألف شخصٍ قبل أسبوعين، إلى ما يقرب من 12 ألف شخص خلال الأسبوع الجاري.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد اللقاحات المعطاة، كجرعة أولى، بنسبة 10 إلى 15 بالمائة، فإن غالبية الأشخاص الذين يقفون في الطابور أمام مركز النمسا في فيينا هم أولئك الذين يريدون الحصول على جرعة معززة.