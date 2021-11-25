شاهد: بطاريق في حديقة حيوانات لندن ترسل بطاقات معايدة لسنتا كلوز

قام حراس الحديقة في حديقة لندن للحيوانات بمساعدة طيور البطريق المقيمة فيها بإرسال "معايدات عيد الميلاد" لسانتا كلوز هذا الأسبوع، ويمثل هذا النشاط بداية الاحتفالات الموسمية لحديقة الحيوانات، والتي تنطلق رسمياً السبت المقبل.

ويتميز الحدث الاحتفالي في معلم الجذب بلندن، والذي يستمر حتى 3 يناير، بمسار أرض العجائب المضاء بالخيال والذي سيأخذ الزوار في جولة لمعرفة ما تريده حيواناتهم المفضلة لعيد الميلاد.