شاهد: كلبة بأطراف اصطناعية تتدرب على المشي مجددا في روسيا

تحمل هذه الكلبة اسم مونيكا ويبلغ سنها ما بين عامين وأربعة، تتعلم مونيكا المشي مرة أخرى، بعد أن ركبت لها أطرافا اصطناعية عقب عملية جراحية. لا تزال الخطوات الأولى لمونيكا غير ثابتة، ولكن الأطباء لاحظوا التقدم بالفعل.

أجرى سيرغي بوتكوف، طبيب بيطري من نوفوسيبيرسك في روسيا، العملية الجراحية للكلبة مونيكا بعد الحادث الذي تعرضت له. يختص الطبيب في تركيب الأطراف الاصطناعية منذ العام 2015. وقام بحوالي 37 عملية تعويضية، لكن العملية التي أجراها لمونيكا كانت الأولى التي يقوم بها على كلب.

مرت الكلبة الصغيرة بصدمة شديدة، لكنها الآن تمشي مرة أخرى بفضل هذه العملية.