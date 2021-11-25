شاهد: مسار خاص للراجلين والرياضيين في رام الله بعيدًا عن حركة المرور

أنشأت بلدية رام الله في الضفة الغربية، مسارا خاصا للراجلين والدراجات الهوائية يوفر للسكان المحليين نزهة سلمية بعيدًا عن حركة المرور. يقع مسار الراجلين والدراجات الهوائية، الذي يبلغ طوله 500 متر وعرضه ما بين 8 و10 أمتار، على الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وعلى طول المسار يمكن مشاهدة مناظر لمدينة القدس الأثرية.
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