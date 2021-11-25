شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا

هدمت السلطات الأسترالية الأربعاء برجي دخان ومبنى تقني في محطة توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم الحجري. اختفى البرجان اللذين يبلغ ارتفاعهما 175 مترا والمبنى التقني المجاور للبرجين وسط سحابة من الغبار في مصنع واليراوانغ في بلدة ليثجو بولاية نيو ساوث ويلز في غرب سيدني.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه سيتم تحويل الموقع إلى مركز لتوليد الطاقات المتجددة.
No Comment المزيد من
شاهد: ثوران بركان كمبري فييجا الإسباني
شاهد: سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل
شاهد: الشكوك في اللقاحات تطال حملة مكافحة شلل الأطفال في غامبيا
شاهد: معدّل التطعيم ضد "كوفيد-19" في النمسا يرتفع مع بدء الإغلاق التام
شاهد: مواجهات بين الشرطة الإسبانية وعمّال التصنيع المعدني جنوب البلاد
شاهد: شركة إيطالية تعيد تقديم "لعبة الحبار" للجماهير على طريقتها الخاصة
شاهد: سوق الكريسماس في برلين يفتح أبوابه للملقحين ضد كوفيد-19
شاهد: متنزه "تيفولي" بالدنمارك يفتح أبوابه أمام الزوّار وسط انتشار كورونا
شاهد: إضاءة زينة الميلاد في الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية
شاهد: المكسيك تقيم أول عرض لها منذ تفشي الوباء للاحتفال بعيد الثورة
شاهد: اشتباكات خلال مظاهرة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا في بروكسل
شاهد: احتجاجات رافضة لقيود كورونا لليلة الثانية في هولندا والشرطة توقف 19 شخصا على الأقل
شاهد: آلاف الفرنسيات يخرجن في مسيرة باريسية احتجاجاً على العنف ضدّ النساء
فيديو: حريق يأتي على نحو مائة كوخ في منطقة فقيرة من مدينة كراتشي الباكستانية
شاهد: مواجهات عنيفة بين متظاهرين ضد إجراءات كوفيد والشرطة الهولندية