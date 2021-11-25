شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا

هدمت السلطات الأسترالية الأربعاء برجي دخان ومبنى تقني في محطة توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم الحجري. اختفى البرجان اللذين يبلغ ارتفاعهما 175 مترا والمبنى التقني المجاور للبرجين وسط سحابة من الغبار في مصنع واليراوانغ في بلدة ليثجو بولاية نيو ساوث ويلز في غرب سيدني.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سيتم تحويل الموقع إلى مركز لتوليد الطاقات المتجددة.