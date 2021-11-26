شاهد: باريس تُدشن ساحة تكريمًا للنساء من ضحايا العنف المنزلي

دشنت باريس الخميس ساحة مخصصة للنساء ضحايا العنف المنزلي أنشأتها بلدية الدائرة 18. وقالت عضوة نقابة أقارب ضحايا قتل النساء خلال الحفل "بدأ النقاش حول قتل النساء والعنف المنزلي في الأماكن العامة". وحضر الحفل عدة مسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات حماية المرأة.
بلغت حصيلة الوفيّات الناجمة عن العنف المنزلي في فرنسا 102 في العام 2020 بسبب العنف على يد الشريك الحالي أو السابق. وأظهرت الحصيلة التي أوردتها وزارة الداخلية أنّ 35 بالمئة من جرائم القتل طالت نساء كنّ قد تعرّضن سابقًا لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي من جانب الزوج. وكانت 18 بالمئة فقط من إجمالي الضحايا قد تقدمن بشكوى بعد هذه الوقائع.
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