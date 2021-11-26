بدأت سيول في تجربة الروبوتات الصغيرة كمساعدين تعليميين في رياض الأطفال. المشروع التجريبي بحسب حكومة المدينة سيساعد في إعداد الجيل القادم لمستقبل عالي التقنية.

يبلغ طول "ألفا ميني" الروبوت المدرس المساعد 24.5 سم فقط ويمكنه الرقص والتدريب على الغناء وقراءة القصص وحتى تعليم حركات الكونغ فو ويمكن للأطفال تقليد الروبوت في تمارين الضغط والتوازن على ساق واحدة.