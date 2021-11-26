بدأت سيول في تجربة الروبوتات الصغيرة كمساعدين تعليميين في رياض الأطفال. المشروع التجريبي بحسب حكومة المدينة سيساعد في إعداد الجيل القادم لمستقبل عالي التقنية.
يبلغ طول "ألفا ميني" الروبوت المدرس المساعد 24.5 سم فقط ويمكنه الرقص والتدريب على الغناء وقراءة القصص وحتى تعليم حركات الكونغ فو ويمكن للأطفال تقليد الروبوت في تمارين الضغط والتوازن على ساق واحدة.
No Comment المزيد من
شاهد: مسار خاص للراجلين والرياضيين في رام الله بعيدًا عن حركة المرور
شاهد: بطاريق في حديقة حيوانات لندن ترسل بطاقات معايدة لسنتا كلوز
شاهد: آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكم العسكري في السودان
شاهد: كلبة بأطراف اصطناعية تتدرب على المشي مجددا في روسيا
شاهد: تدمير مدخنتين في محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بأستراليا
شاهد: عملية تكاثر طبيعية لمليارات الشعاب المرجانية على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
شاهد: ثوران بركان كمبري فييجا الإسباني
شاهد: سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل
شاهد: الشكوك في اللقاحات تطال حملة مكافحة شلل الأطفال في غامبيا
شاهد: معدّل التطعيم ضد "كوفيد-19" في النمسا يرتفع مع بدء الإغلاق التام
شاهد: مواجهات بين الشرطة الإسبانية وعمّال التصنيع المعدني جنوب البلاد
شاهد: شركة إيطالية تعيد تقديم "لعبة الحبار" للجماهير على طريقتها الخاصة
شاهد: سوق الكريسماس في برلين يفتح أبوابه للملقحين ضد كوفيد-19
شاهد: جزيرة أسترالية تكتسي باللون الأحمر ببسبب ملايين السرطانات المهاجرة
شاهد: متنزه "تيفولي" بالدنمارك يفتح أبوابه أمام الزوّار وسط انتشار كورونا