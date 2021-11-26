شاهد: احتفالات ومواكب عيد الشكر تعود إلى شوارع مانهاتن

بعد تأثره بوباء كورونا العام الماضي، عاد موكب عيد الشكر الأمريكي الخميس بالكامل إلى الشوارع، على الرغم من تحذيرات السلطات وتطبيق بعض الاحتياطات الخاصة بالصحة العامة. بالبالونات والعوامات والموسيقى وبالطبع سانتا كلوز، تجول المحتفلون بعيد الشكر على مسافة 4 كيلومترات في شوارع مانهاتن.

واصطف المتفرجون على طول الطريق لمتابعة مواكب الفرق التي شكلها تلاميذ المدارس والثانويات وطلاب الكليات من جميع أنحاء البلاد. وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن العودة الكاملة لعرض عيد الشكر يعد بمثابة علامة على عهد جديد. جو بايدن اتصل شخصيا بمحطة إن بي سي الأمريكية على الهواء ليقول "بعد عامين، عدنا، أمريكا عادت. لا يوجد شيء لا يمكننا التغلب عليه".

موكب عيد الشكر هو أخر حدث في عطلة الولايات المتحدة. وعاد مجددا إلى الشوارع بعد أن مكنت اللقاحات من كبح تفشي كوفيد-19 وجعل الجمهور أكثر ارتياحًا للتجمعات الكبيرة.