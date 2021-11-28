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بيتزا مغطاة بورق نبات القنب في مطعم في بانكوك، تايلاند، 24 نوفمبر 2021.

أثارت سلسلة المطاعم التايلاندية (The Pizza Company) ضجة من خلال فرعها لتقديم البيتزا في بانكوك مع تقديم أحدث العناصر المكونة للبيتزا.

المكون الرئيسي ليس الجبن أو الطماطم أو الزيتون ولكن أوراق نبات القنب الهندي.

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تستفيد الشركة من قوانين المخدرات التي تم تخفيفها مؤخرًا في تايلاند، مما يساعدها على مواصلة مشوارها التنافسي في هذا المجال.

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