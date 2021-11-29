شاهد: آلاف الأضواء الخضراء أمام البرلمان الألماني تضامنا في المهاجرين العالقين في بيلاروسيا

وضعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في ألمانيا حوالى ستة آلاف ضوء أخضر أمام مبنى البوندستاغ أو البرلمان الألماني بالعاصمة برلين للمطالبة باستقبال المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، والذين يسعون منذ أشهر لعبور الحدود بين البلدين والالتحاق بعائلاتهم في دول غرب أوروبا.
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