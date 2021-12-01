روسيا: الطبيعة ترخي رداءها الأبيض على عاصمة القياصرة.. 7 آلاف متر مكعب من الثلوج في 24 ساعة

لبست مدينة سان بطرسبرغ ثاني مدن روسيا وعاصمة القياصرة رداء أبيض بعد ليلة طويلة شهدت سقوطا كثيفا للثلوج وكمية أمطار هي ثلث ما يجب عن يسقط في شهر كامل.

وقد أعلنت السلطات أنها أزاحت من شوارع المدينة ما يقرب من 7.7 آلاف متر مكعب من الثلوج في الأربع وعشرين ساعة الماضية ورصدت للعملية نحو ألف مركبة وأكثر من 1100 شخص للقيام بالمهمة.