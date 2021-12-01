شاهد: مناجم الفحم في سينغرولي تلخص المعضلة الاقتصادية والبيئية التي تعاني منها الهند

في وقت تسعى فيه دول العالم الكبرى إلى التخلص من الفحم كمصدر توليد الكهرباء، تعمل آليات عملاقة وسط ضباب دخاني كثيف في منجم الفحم في مدينة سينغرولي الهندية لاستخراج الوقود الأحفوري لتأمين التغذية الكهربائية على صعيد البلد ككل.

وتلخص مناجم الفحم الموجودة في سينغرولي، المعضلة الاقتصادية والبيئية التي تواجهها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي دفعت دلهي إلى معارضة التخلص التدريجي من الفحم في قمة المناخ "كوب 26" التي عقدت بداية هذا الشهر في غلاسكو باسكتلندا.