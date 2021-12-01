شاهد: مظاهرات قبيل حكم المحكمة الدستورية الأمريكية بشأن الإجهاض

خرج مناهضون ومناصرون لحق المرأة في الإجهاض للتظاهر أمام المحكمة العليا الأمريكية قبيل حكم قد يقضي على 50 عاماً من القوانين التي أعطت المرأة حرية الاختيار.

وتنظر المحكمة، التي عيّن الرئيس السابق دونالد ترامب أغلبية قضاها التسعة لتضم ستة من المحافظين، بقانون صدر عام 2018 في ولاية مسيسيبي ويحظر الإجهاض لأي سبب بعد 15 أسبوعا من الحمل.