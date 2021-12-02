تشكلت طوابير طويلة في أكبر مركز للتطعيم في العاصمة البرتغالية الأربعاء بعد كثفت السلطات جهودها لتشجيع حوالي 2 بالمئة من المؤهلين غير المحصنين على تلقي اللقاح. وتبذل السلطات في البلاد جهودًا كبيرة لتوفير الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لكورونا وسط القلق السائد من تفشي متحورة أوميكرون.

وعلى الرغم من سجل التطعيم الممتاز في البلاد، إلا أن حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين. أعلنت السلطات تسجيل اصابات بمتحورة أوميكرون بين لاعبي نادي كرة قدم محترف في لشبونة وعامل طبي كان على اتصال بهم ما زاد من المخاوف.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، شددت السلطات من شروط دخول المسافرين إلى البرتغال كما أعادت فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مع اعلان البلاد "حالة الكارثة".