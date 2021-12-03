شاهد: شمعدان عملاق من الليغو للاحتفال بعيد هانوكا في المجر

احتفل اليهود المجريون بعيد هانوكا بإضاءة الشموع على شمعدان عملاق من الليغو في المعبد الملكي بقلعة بودا. بلغ ارتفاع الشمعدان 2.2 مترًا وعرضه 2.3 مترًا.

يعد الشمعدان في بودابست جزءًا من احتفال ليغو هانوكا العالمي.