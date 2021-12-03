على أغاني من الحقبة الشيوعية أدتها نجمة بانك، ودعت أنغيلا ميركل، وعلامات التأثر بادية على محياها، القوات المسلحة الخميس، قبل أقل من أسبوع من مغادرة المستشارية. وقام الجيش بتكريم المستشارة بإيقاد شعلة في نهاية اليوم خلال حفل خاص.
قبل أن تطوي المستشارة كتابها المؤلف من ستة عشر عامًا في السلطة الأربعاء المقبل وتسليمها لأولاف شولتز، حضرت ميركل، مثل سابقيها، هذه الطقوس العسكرية.
بعيون مشرقة بالعاطفة والتأثر، نظرت المستشارة سريعا إلى الوراء إلى "16 عامًا غنية بالأحداث وغالبًا ما كانت شديدة الصعوبة". وقالت ميركل، بحضور خليفتها الذي سينتخب مستشارا لألمانيا الأربعاء المقبل "لقد طلبوا مني جهودًا سياسية وبشرية، لكنهم كانوا دائمًا إلى جانبي".
أكدت ميركل، عالمة الفيزياء، في خضم الموجة الوبائية الرابعة، كيف "أظهر الوباء أهمية الثقة في السياسة والعلوم، ولكن أيضًا هشاشة هذه الثقة".
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