شاهد: سانتا كلوز يقدم عرضًا تحت الماء في أكواريوم سيول

ظهر سانتا كلوز أو بابا نويل وهو يسبح مع الأسماك في حوض مائي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وتمكن الزوار مشاهدة "سانتا كلوز الغواص" الفريد من نوعه وهو يطعم الأسماك ويؤدي عرض الفقاعات بالهواء. ويمكن لعشاق عروض سانتا كلوز الاستمتاع بعرض عيد الميلاد حيث سينضم إلى سانتا تحت الماء في أكواريوم سيول غواصون يرتدون زي الجانمن في الفترة ما بين 21 إلى 26 ديسمبر- كانون الأول.