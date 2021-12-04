شاهد: رؤية الكسوف الكلي للشمس من القارة القطبية الجنوبية

تمكن اليوم السبت رؤية الكسوف الكلي للشمس من القارة القطبية الجنوبية عبر بث مباشر لوكالة ناسا للحدث مما يعرض صورة مذهلة للسماء المظلمة.
كذلك أمكن لأولئك الذين يعيشون في الأجزاء الجنوبية من إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية أن يشهدوا كسوفًا جزئيًا للشمس.
ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ، مما يلقي بظلاله حين يكون الثلاثة في خط مباشر.
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