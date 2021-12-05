شاهد: مغامر فرنسي يسير على حبل لمسافة 500 متر في البرازيل

عبر المغامر الفرنسي ناثان بولين يوم السبت مسافة قدرها 500 متر على ارتفاع 80 متراً بين تلال بابلونيا وأوركا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها بولين تحقيق هذا الإنجاز في ريو دي جانيرو حيث وتجمعت الحشود لمشاهدته وتشجيعه.
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