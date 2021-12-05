شاهد: عودة "قطار السامبا" للحياة لأول مرة منذ بدء وباء كورونا

قدم راقصو السامبا عرضا على متن قطار مليء بالركاب يوم السبت في وقت تزداد فيه الشكوك حول عودة كرنفال ريو دي جانيرو الشهير بسبب ظهور البديل أوميكرون.

"قطار سامبا" هو حدث يحتفل به الراقصون على متن القطار خلال اليوم الوطني للسامبا في البرازيل ولكنه توقف خلال العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19.

واستقل أعضاء مدرسة السامبا قطارًا من محطة سنترال دو برازيل في وسط مدينة ريو باتجاه حي أوزوالدو كروز مكررًا نفس خط سير الرحلة الذي قام به راقصو السامبا منذ 80 سنة مضت.