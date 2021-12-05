شاهد: عودة "قطار السامبا" للحياة لأول مرة منذ بدء وباء كورونا

قدم راقصو السامبا عرضا على متن قطار مليء بالركاب يوم السبت في وقت تزداد فيه الشكوك حول عودة كرنفال ريو دي جانيرو الشهير بسبب ظهور البديل أوميكرون.
"قطار سامبا" هو حدث يحتفل به الراقصون على متن القطار خلال اليوم الوطني للسامبا في البرازيل ولكنه توقف خلال العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19.
واستقل أعضاء مدرسة السامبا قطارًا من محطة سنترال دو برازيل في وسط مدينة ريو باتجاه حي أوزوالدو كروز مكررًا نفس خط سير الرحلة الذي قام به راقصو السامبا منذ 80 سنة مضت.
No Comment المزيد من
شاهد: مغامر فرنسي يسير على حبل لمسافة 500 متر في البرازيل
شاهد: بدء احتفالات أعياد الميلاد في تايوان بعيدا عن مخاوف كورونا
شاهد: مهرجان الفوانيس يجلب التقاليد الصينية إلى جنوب غرب فرنسا
شاهد: معرض فني إسباني يعيد روائع ومذكرات فريدا كاهلو إلى الحياة
شاهد: رؤية الكسوف الكلي للشمس من القارة القطبية الجنوبية
شاهد: سانتا كلوز يقدم عرضًا تحت الماء في أكواريوم سيول
شاهد: أكبر نهر جليدي في آيسلندا يتآكل بسبب الاحتباس الحراري
شاهد: إضاءة قلعة هاري بوتر في هوليوود بمناسبة عيد الميلاد
شاهد: حفل "الأحياء العشوائية" يجلب الأمل لفقراء العاصمة النيجيرية
شاهد: بالموسيقى والكثير من التأثر... ألمانيا تودع المستشارة أنغيلا ميركل بعد 16 عاما في السلطة
شاهد: شوارع بودابست تستعيد روح الاحتفال وتتزين بمناسبة عيد الميلاد
شاهد: شمعدان عملاق من الليغو للاحتفال بعيد هانوكا في المجر
شاهد: كوريا الجنوبية تقيم حدثا جماعيا لصنع الكيمتشي
شاهد: خفر السواحل الياباني ينقذون رجلاً بعد يوم من انقلاب قاربه
شاهد: نيجيريا تستغل الكنائس والمساجد لتسريع عمليات التطعيم الجماعية