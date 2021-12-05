شاهد: معرض فني إسباني يعيد روائع ومذكرات فريدا كاهلو إلى الحياة

تجربة تجمع أكثر من مائة عمل مرئي وأدبي وتصويري.
أعاد معرض فني إسباني، روائع ومذكرات الفنانة التشكيلية المكسيكية، فريدا كاهلو إلى الحياة من خلال 2500 صورة متحركة. عرضت جميعها في مكان تبلغ مساحته 12152 قدما مربعا، شملت الأرضية أيضا.
تقول روكسانا فيلاسكيز، مديرة متحف سان دييغو للفنون وصاحبة فكرة "حياة وعمل فريدا كاهلو"، إن قصة فريدا تُروى غالبا من خلال معاناتها، لكنها أرادت إظهار جانب آخر.
وسيكون "تياترو إنستانت" الواقع في حي Delicias، موطنًا لهذا المعرض المرئي والمسموع والذي يشيد بالرسامة المكسيكية.
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