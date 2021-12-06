شهدت القارة القطبية الجنوبية كسوفا كلياً للشمس، يوم السبت الماضي، وهو حدث فلكي نادر لم تشهده تلك المنطقة منذ العام 2003، ولن يتكرر قبل حلول العام 2039.

الخبير والباحث التشيلي رؤول كورديرو من جامعة سانتياغو أكد أن "الرؤية كانت واضحة تماماً" لافتاً إلى أن مدّة "حلقة النار استمرت لأكثر من أربعين دقيقة.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عند مرور القمر بين الشمس والأرض، ويكون الكسوف كليا حين تصبح الأرض والقمر والشمس على خط واحد.